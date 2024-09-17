Психолог рассказала о практиках по развитию самооценки

Чтобы достичь успеха, человеку нужна не высокая, а здоровая самооценка. Люди, которые себя оценивают адекватно, осознают свои реальные силы, навыки и знания, умеют соотносить их с поставленными задачами и с требованиями общества, достигают поставленных целей, сообщила РИАМО психолог, эксперт по типам восприятия информации Александра Ханжова.

Она подчеркнула, что развить самооценку и уверенность в себе можно с помощью несложных практик. Например, нужно обращать внимание на свои даже незначительные успехи. Подведение итогов с записью своих достижений будет отличной практикой. В конце дня можно хвалить себя за достижение целей.

«Планируйте хотя бы одно приятное дело в день, которое будет радовать именно вас. Возможно, это поход в театр, полчаса в тишине с книгой, пробежка по лужам с брызгами. Миллионы дел, стрессы, ответственность выбивают почву из-под ног и лишают времени на себя. Возьмите за правило: хотя бы одна маленькая радость для себя, но каждый день», — посоветовала Ханжова.

Также следует по возможности делегировать часть дел, особенно энергозатратных. Нужно позволять тем, кто разбирается в определенном вопросе лучше, заниматься этим делом. А собственную энергию надо тратить на то, что получается лучше, чем у остальных. Когда человек находится на своем месте и успешно справляется с делами, его самооценка крепнет.

«Если вы ощущаете, что ваша самооценка стремится на дно, не забывайте: самооценка — это изменяемая переменная. И в ваших силах повлиять на нее», — подвела итог эксперт.