Психолог рассказала, как помочь ребенку восстановить силы после экзаменов

«Это как остановка поезда на полном ходу. У детей была мощная подготовка, мощный ход, интенсивные занятия по много часов в день. А когда уже все сдали, они оказываются очень сильно вымотаны, не понимают, что дальше делать», — сказала Казанцева в интервью радио Sputnik.

Специалист посоветовала родителям заранее продумать досуг для ребенка после экзаменов, чтобы у подростка было понимание, что жизнь не заканчивается. Речь идет о поездках или активном отдыхе на природе. Все это поспособствует восстановлению.

Эксперт добавила, что при сильном и затяжном нервном сбое следует обратиться за профессиональной психологической помощью. Родителям нужно внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка. Если подросток не контролирует свои эмоции, плохо питается и не спит ночами, то необходимо обратиться к специалисту.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в октябре 2024 года рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ. Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.