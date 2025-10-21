Психолог рассказал, почему многие пары разводятся после рождения ребенка

Психолог Билык: часто люди не готовы к родительству, что приводит к разводам

Отец, практикующий психолог Роман Билык рассказал о факторах, влияющих на частоту разводов среди молодых семей в течение года после рождения ребенка, сообщает «Крым 24» .

Он отметил, что основной проблемой является недостаточная подготовленность мужа и жены к тем трансформациям, которые приносит с собой новый член семьи.

«Девушка становится женщиной, затем матерью; мужчина из мальчика превращается в мужчину, а потом в отца. Жена становится мамой, муж — отцом — это совершенно разные роли. И очень часто происходит так, что люди не готовы к этому», — уточнил Билык.

Психолог акцентировал внимание на том, что наиболее сложным периодом являются первые месяцы после родов. Матери приходится уделять больше времени и энергии заботе о ребенке, что приводит к снижению внимания к потребностям партнера. Это, в свою очередь, может вызывать у мужчины ощущение брошенности и эмоциональной дистанции.

В качестве решения специалист предложил ввести обязательные подготовительные курсы для будущих родителей для информирования о возможных трудностях и приобретения навыков адаптации к родительству.

