Психолог рассказал, почему многие пары разводятся после рождения ребенка
Фото - © Яна Проничева / Фотобанк Лори
Отец, практикующий психолог Роман Билык рассказал о факторах, влияющих на частоту разводов среди молодых семей в течение года после рождения ребенка, сообщает «Крым 24».
Он отметил, что основной проблемой является недостаточная подготовленность мужа и жены к тем трансформациям, которые приносит с собой новый член семьи.
«Девушка становится женщиной, затем матерью; мужчина из мальчика превращается в мужчину, а потом в отца. Жена становится мамой, муж — отцом — это совершенно разные роли. И очень часто происходит так, что люди не готовы к этому», — уточнил Билык.
Психолог акцентировал внимание на том, что наиболее сложным периодом являются первые месяцы после родов. Матери приходится уделять больше времени и энергии заботе о ребенке, что приводит к снижению внимания к потребностям партнера. Это, в свою очередь, может вызывать у мужчины ощущение брошенности и эмоциональной дистанции.
В качестве решения специалист предложил ввести обязательные подготовительные курсы для будущих родителей для информирования о возможных трудностях и приобретения навыков адаптации к родительству.
