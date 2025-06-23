Психолог рассказал, по каким признакам поведения можно выявить ложь

«Даже профессионалам с детектором лжи удается определить ложь лишь в 65–70% случаев. Сам по себе прибор улавливает не ложь, а стресс. А причины напряжения бывают разными», — отметил эксперт.

Ложью можно назвать осознанное искажение истины, вызывающее эмоциональное напряжение, которое у большинства людей проявляется внешне. Например, из-за выброса адреналина и кортизола может наблюдаться потливость и покраснения кожи, при уточняющих вопросах часто возникает испуг или злость, при лжи люди часто пытаются прикрыть лицо, трогают нос, рот, шею. Также среди характерных признаков специалист отметил, почесывания, теребление предметов, скованную позу, замирание и замедленность в ответах для продумывания лжи.

Тем временем, по мнению Благова, даже наличие всех этих признаков не дает гарантии в том, что человек действительно лжет. Причинами похожего поведения могут быть сильные эмоции, а для выявления лжи необходимо сравнивать поведение человека с обычным и выявлять отклонения. Более того, вероятность лжи могут повысить несостыковки в рассказе и реакция на уточнения.