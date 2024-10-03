Психолог рассказал, как экстрим помогает снова ощутить свою значимость

Экстремальные практики, которые человек применяет для личностного роста, сводятся к тому, что он ставит себя в ситуацию, когда находится на границе между жизнью и смертью, чтобы снова почувствовать мотивацию, найти себя, ощутить значимость, сообщил РИАМО психолог, бизнес-коуч, ментор проекта «Трумен Ева» Всеволод Сазонов.

«Все как в мифологии Древней Греции и Средневековья: перипетия — преодоление — сказочное исцеление», — отметил Сазонов.

Он уточнил, что среди таких практик обычно применяются стояние на гвоздях, лежание в гробу, путешествие в одиночку, прыжки с парашютом, уединение на долгое время. Это различные испытания для тела, психики и души.

«Безусловно это действенный способ для того, чтобы испытать себя: понять свои страхи и преодолеть их, воспитать силу воли, научиться бороться с трудностями. Но как бы там ни было, это стресс. И еще неизвестно, чем это аукнется для вас в будущем», — предупредил психолог.

По его словам, человек так устроен, что всегда ищет «волшебную таблетку» или метод, который позволит очень быстро, без длительной работы добиться какого-то результата, изменить ту или иную ситуацию.

«Суть в том, что человек хочет получить „исцеление быстро“ вместо длительной работы над собой», — пояснил специалист.

Он считает, что такой способ не приведет к долгосрочным положительным результатам. Потому что это как с приемом лекарств — человек уберет поверхностные симптомы, а окажется, что нужно смотреть вглубь. Это просто легкий способ получить заряд дофамина. Человек приобретет только привыкание, но от проблем вряд ли избавится.

Коуч подчеркнул, что во всем нужна мера. В качестве одного из способов экстремальные практики личностного роста имеют место быть. Однако желание делать это на постоянной основе, свидетельствует о зависимости.

По мнению Сазонова, заниматься такими практиками могут люди, которые эмоционально стабильны и не имеют отклонений в психике. Иначе высок риск навредить себе или расстаться с жизнью. Важно понимать, что это один из инструментов и он не заменяет другие методы, с которыми важно регулярно работать, если есть проблемы.

«Желание вместо похода к психологу или занятий коучинговыми практиками пойти на экстремальные методы — это попытка найти легкий путь, который очень часто не приводит к результату. И мы сталкиваемся со случаями, когда человек совершил это событие в своей жизни, но не разобрался с остальными ситуациями и остался при своих проблемах», — сказал психолог.

Он напомнил, что личностный рост — это индивидуальный процесс, который может быть вызван различными факторами, такими как жизненные обстоятельства, обучение, саморазмышление или влияние окружающих. Основная цель — стать лучшей версией себя и достигнуть гармонии в жизни. Поэтому, выбирая нетривиальные методы, человеку нужно слушать прежде всего себя, а не делать по тренду.