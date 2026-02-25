Психолог предупредила россиян о «романтических» схемах мошенников

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала о новой схеме мошенничества с образом «одинокого романтика», сообщает RT .

Эксперт уточнила, что злоумышленники используют образ влюбленного незнакомца. Сначала они уверяют, что им «не нужны деньги», а затем просят от 20 тыс. до 100 тыс. рублей якобы на билет для встречи.

«Красивый незнакомец в переписке признается в вечной любви, клянется, что ему не нужны ваши деньги, а нужно лишь ваше сердце, но спустя месяц внезапно просит крупную сумму», — пояснила эксперт.

По ее словам, схема строится не на страхе или жадности, а на потребности человека быть нужным. Первый этап — обезоруживание и быстрое эмоциональное сближение, которое сопровождается ощущением привязанности и ожиданием счастья.

«Признать, что все эти чувства были фейком, — значит разрушить собственную картину мира и обесценить вложенные эмоции», — отметила Шпагина.

Психолог добавила, что жертву удерживает и эффект «избранности»: даже зная о подобных случаях, человек верит в уникальность своей истории. Мошенники подстраивают сценарий под личные ожидания и переживания собеседника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.