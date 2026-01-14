Психолог Павлова объяснила, как преодолеть прокрастинацию и вернуть мотивацию

Психолог и нейрофизиолог Ирина Павлова рассказала, что прокрастинация возникает из-за сбоев во внутренней мотивации и планировании действий. Эксперт объяснила, как выявить причины бездействия и восстановить продуктивность, сообщает RuNews24.ru .

Прокрастинацию часто называют ленью, однако, по словам психолога Ирины Павловой, это лишь поверхностное объяснение. Эксперт отметила, что для преодоления бездействия важно разобраться в механизмах, которые управляют нашими поступками.

Павлова пояснила, что любое движение к цели начинается с внутренней неудовлетворенности — чувства, что чего-то не хватает или чего-то хочется. Это ощущение становится топливом для мотивации. Если мотивация недостаточно сильна, человек откладывает дела, находя оправдания и теряя энергию для действий.

Следующий этап — планирование. Мозг создает не только план, но и эмоциональный образ результата. Если цель размыта или кажется недостижимой, мотивация снижается, а страх неудачи блокирует любые попытки начать. Даже при наличии плана и желания многие сталкиваются с параличом перед первым шагом, опасаясь сделать ошибку или не справиться идеально.

Павлова подчеркнула, что прокрастинация — это не недостаток характера, а сигнал о разрыве между желанием и результатом. Она посоветовала честно анализировать свои истинные мотивы, делать цели более конкретными и разрешать себе совершать несовершенные шаги. По мнению эксперта, осознанное отношение к своим внутренним процессам помогает преодолеть прокрастинацию и двигаться вперед.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.