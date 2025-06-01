Психолог Паульская: от обращения с детьми зависит их будущее

Став психологом, я поняла одну вещь: каждый взрослый, с кем я разговариваю — это прежде всего бывший ребенок. Иногда испуганный, иногда неуслышанный, иногда до сих пор ждущий защиты, рассказала РИАМО психолог Алена Паульская.

По ее словам, то, как взрослые обращаются с детьми сегодня, определяет не только их будущее, но и то, какими взрослыми они станут.

«День защиты детей — это напоминание о том, как важны первые годы жизни. Именно в это время ребенок учится доверять миру, чувствовать свою ценность, понимать, что он не один. Мы, взрослые, можем подарить ему это ощущение — через простые, но важные вещи: взгляд, прикосновение, слова, стабильность рядом», — сказала эксперт.

Она добавила, что государство делает многое: помогает семьям, выплачивает пособия, развивает инфраструктуру, делает психологическую и социальную помощь доступнее. Но никакая программа не заменит личной связи. Защита — это не только от опасностей, но и для чего-то: для роста, для уверенности, для радости быть собой.

«Пусть 1 июня станет поводом обнять ребенка — своего, приемного, подопечного, просто знакомого. И сказать: «Я рядом. Я вижу тебя. Ты важен». Ведь с этого начинается все», — заключила психолог.