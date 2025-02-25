Психолог ответила, почему неадекват выбросил кошку со смотровой площадки в Крыму

Психолог Ольга Войновская назвала возможные причины, почему 24-летний петербуржец выбросил кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму, сообщает «Крым 24» .

По ее словам, на этот поступок мужчину могли подтолкнуть наличие психического расстройства, пробелы в воспитании или склонность к садизму.

23 февраля молодой человек совершил акт жестокости, сбросив кошку с обрыва. Животное по кличке Муся обитало на территории замка на протяжении десятилетия, являясь своего рода визитной карточкой и радушно встречая посетителей.

Психолог отметила, что жестокость по отношению к беззащитным существам часто свидетельствует о наличии психических проблем или недостатке воспитания. Отсутствие с детства привитых навыков бережного и чуткого отношения к животным говорит об отсутствии понимания ценности жизни в принципе, пояснила специалист.

Войновская также отметила, что садистские наклонности, корни которых могут быть различны, также могли послужить причиной такого поступка.

«Первая и главная из них — индивидуум сам подвергался жестокому обращению в детстве или потом», — добавила Войновская.

Ранее волонтерам удалось найти живой кошку Мусю. Она оказалась на обрыве среди камней, ее спасают с лодки.