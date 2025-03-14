Психолог объяснила, почему хейтвотчинг может быть полезен и как его использовать

Понятие хейтвотчинга связано с желанием людей получить негативный контент. Но это тоже развлечение, которое помогает расслабиться, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

«Сейчас понятие хейтвотчинга скорее связано с социальными сетями, когда человек специально подписывается на знакомых или посторонних людей, знаменитостей или какой-то определенный контент с одной целью — получить порцию негатива, позлить себя, высмеять чужие „ляпы“ и неудачи», — сказала Игонина.

Она добавила, что часто люди продолжают смотреть то, что им в принципе не нравится, из-за банального интереса или скуки. Например, любопытно, как отреагирует известный певец на провокации в его адрес. Несомненным фактом является то, что любое развлечение для людей — это отдых и расслабление.

«Человеческая природа такова, что лишь ощущая эмоции, мы чувствуем себя по-настоящему живыми. Причем отрицательные сильнее положительных — эффект эмоциональной разрядки от гнева и раздражения мощнее, чем от восторга или облегчения. Так что хейтвотчинг — один из способов избавления от плохого настроения, стресса, напряжения и усталости», — пояснила психолог.

По ее словам, как ни странно, но благодаря «плохому» хейтвотчингу можно делать себя лучше.

«Для этого достаточно понять и принять факт — вас цепляет то, что раздражает. Например, выводят из себя рилсы, где люди виртуозно играют на гитаре, но вы продолжаете их смотреть? Возможно, вам самим пора научиться играть на чем-нибудь, кроме своих нервов», — посоветовала специалист.