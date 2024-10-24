Психолог объяснила, как справиться с привычкой откладывать дела

Психолог Зубова: признание своей прокрастинации — первый шаг к ее преодолению

Клинический психолог Надежда Зубова объяснила, как справляться с привычкой откладывать дела, а также в чем заключается отличие между прокрастинацией и творческим застоем, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Прокрастинация — распространенное явление, с которым сталкиваются многие, и не стоит за это себя ругать. Она может способствовать творческому подходу, переосмыслению приоритетов и улучшению навыков управления временем. Прокрастинация возникает из-за страха неудачи, низкой мотивации, перфекционизма и психологических барьеров, что приводит к снижению продуктивности и росту стресса.

Творческий застой, по мнению психолога, характеризуется трудностями в генерации идей и решении проблем, проявляясь в недостатке вдохновения и ощущении «блокировки» творческого потока. Он может возникать из-за перенасыщения информацией, усталости, страха оценки и неуверенности в своих способностях. Это приводит к снижению креативности и чувству фрустрации.

Прокрастинация отличается от творческого застоя тем, что является осознанным избеганием задач, в то время как застой вызывает смятение, отметила Зубова.

Чтобы справиться с прокрастинацией, важно понять, что это нормально, и установить временные рамки для отдыха. Разделение задач на мелкие части и использование метода «помидора» — 25 минут работы и 5 минут перерыва — могут помочь сохранить концентрацию.

Кроме того, важно понять причины прокрастинации и оценить свое состояние. Стоит признать, что откладывание дел может быть нормальным. Но если это становится постоянным, лучше принять меры, например, обратиться к психологу или использовать методы тайм-менеджмента. Специалист порекомендовала не быть слишком строгими к себе в дни, когда прокрастинация проявляется сильнее.