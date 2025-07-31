Психолог объяснила, как правильно делать комплименты девушкам

Психолог Марина Папкова рассказала, что при комплиментах девушкам важно не только содержание слов, но и невербальные сигналы, сообщает kp.ru .

Психолог Марина Папкова отметила, что успех комплимента зависит не только от его содержания, но и от того, как он произносится. По ее словам, форма подачи играет ключевую роль в том, чтобы произвести впечатление и вызвать эмоциональный отклик.

Папкова пояснила, что мужчины часто стараются придумать оригинальные комплименты, однако основная информация в общении передается через невербальные сигналы. Важно, чтобы слова звучали уверенно, а внимание было полностью сосредоточено на собеседнице. Прямой зрительный контакт и проявление заинтересованности в разговоре усиливают эффект от сказанного.

Эксперт также рекомендовала избегать банальных или пошлых фраз. По ее мнению, лучше делать акцент на личных качествах девушки, например, отметить ее стиль или умения, а не ограничиваться похвалой внешности.

Такой подход делает комплимент более искренним и индивидуальным, заключила психолог.