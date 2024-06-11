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Психолог объяснила, как избежать конфликтов на работе

Психолог Зеленчук: на работе нужно научиться деликатно говорить «нет»
Общество

Фото - © Freepik.com

Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук считает, что во избежание конфликтов на работе необходимо развить умение отстаивать личные границы. По ее словам, это позволит в том числе справляться со стрессом, сообщает RuNews24.

Специалист указала на важность научиться деликатно говорить «нет» при общении с коллегами. Зеленчук подчеркнула, что благодаря такому навыку можно защитить свое эмоциональное состояние.

«Чем больше попускать „дружеские“ отношения в труде, тем сильнее можно распространить чувство стресса по всему телу», — предупредила Зеленчук.

Эксперт также порекомендовала разобраться в собственных чувствах и потребностях. Соответствующие выводы дадут понять, где заканчиваются личные границы и начинаются границы окружающих.