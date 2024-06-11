Психолог объяснила, как избежать конфликтов на работе
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Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук считает, что во избежание конфликтов на работе необходимо развить умение отстаивать личные границы. По ее словам, это позволит в том числе справляться со стрессом, сообщает RuNews24.
Специалист указала на важность научиться деликатно говорить «нет» при общении с коллегами. Зеленчук подчеркнула, что благодаря такому навыку можно защитить свое эмоциональное состояние.
«Чем больше попускать „дружеские“ отношения в труде, тем сильнее можно распространить чувство стресса по всему телу», — предупредила Зеленчук.
Эксперт также порекомендовала разобраться в собственных чувствах и потребностях. Соответствующие выводы дадут понять, где заканчиваются личные границы и начинаются границы окружающих.