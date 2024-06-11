Психолог объяснила, как избежать конфликтов на работе

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Психолог Зеленчук: на работе нужно научиться деликатно говорить «нет»

Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук считает, что во избежание конфликтов на работе необходимо развить умение отстаивать личные границы. По ее словам, это позволит в том числе справляться со стрессом, сообщает RuNews24 .

Специалист указала на важность научиться деликатно говорить «нет» при общении с коллегами. Зеленчук подчеркнула, что благодаря такому навыку можно защитить свое эмоциональное состояние.

«Чем больше попускать „дружеские“ отношения в труде, тем сильнее можно распространить чувство стресса по всему телу», — предупредила Зеленчук.

Эксперт также порекомендовала разобраться в собственных чувствах и потребностях. Соответствующие выводы дадут понять, где заканчиваются личные границы и начинаются границы окружающих.