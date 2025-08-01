Психолог объяснила, чем опасна «удобность» ребенка-тихони

Когда ребенок спокоен, ни с кем не ссорится и не требует внимания, некоторые родители испытывают радость. Однако психолог «Актион Образование» Екатерина Комарова объяснила, что такая «удобность» может создать проблемы в будущем, сообщает kp.ru .

«Какой бы ни была природа того, что ребенок-тихоня, у него есть вредные психологические привычки: избегание, замалчивание, игнорирование, уход от обсуждения и решения проблем. В будущем это может привести к тому, что вашему повзрослевшему чаду будет сложно работать в коллективе, он будет „сдавать себя“, тянуть лямку», — отметила эксперт.

Зачастую первопричина такой пассивности — низкая самооценка, формирующаяся в детстве. Фразы родителей, такие как «не мешай» или «я сделаю за тебя», оказывают негативное воздействие. Необходимо переосмыслить свое поведение и не гасить активность ребенка, подчеркнула Комарова.

Вместо чрезмерной опеки родителям следует внимательно слушать ребенка, поддерживать его начинания и давать понять, что его мнение имеет вес. Лишь в такой обстановке тихоня сможет раскрыть свой потенциал и научиться проявлять себя — сначала в кругу семьи, а затем и в обществе, заключила психолог.