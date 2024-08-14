Психолог об обмане Долиной: чем выше ставки, тем изощреннее методы мошенников

Чем выше ставки в афере, тем сложнее ее провернуть. Поэтому мошенники применяют более изощренные и убедительные методы, чтобы обмануть людей вне зависимости от их социального статуса, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

Народная артистка России Лариса Долина ранее заявила, что стала жертвой мошенников из-за сделки с недвижимостью в Хамовниках. Певица под давлением телефонных мошенников из Украины продала квартиру и перевела порядка 200 млн рублей аферистам.

«Стать жертвой мошенничества может абсолютно любой человек, независимо от дохода, статуса, семейного положения и так далее. Чем выше ставки, тем сложнее провернуть такие уловки, тем изощреннее и убедительнее должен быть метод, хотя принципы примерно одни и те же», — сказал Мартынов.

Он добавил, что недавно жертвой стала певица Лариса Долина, а ранее — компания «Аэрофлот», у которой «увели» сотни миллионов рублей. При этом чаще всего жертвами становятся обычные люди, пусть даже и на небольшую сумму денег. Обсчитать в магазине — это тоже по сути своей мошенническая махинация.

«Есть несколько основных критериев, на которые опираются мошенники. Первое — это доверчивость и эмоциональная уязвимость. Доверчивые и имеющие выраженную эмоциональную уязвимость люди могут быть легче обмануты манипуляциями и обещаниями», — рассказал клинический психолог.

Мартынов отметил, что если человек не имеет достаточных знаний или опыта в определенной области, например, в финансах, продаже недвижимости или онлайн-безопасности, то из-за своей неосведомленности ему проще «попасться» в поле деятельности недобросовестных людей.

«Желание получить что-то легко и быстро: мошенники часто обещают слишком хорошее, чтобы быть правдой, искушая людей легким способом достижения успеха или богатства. Желание получить желаемое быстро и без усилий может затмить разум и предоставить возможность мошенникам воспользоваться потерей бдительности», — поделился специалист.

Он разъяснил, что многие мошеннические схемы используют тактику создания искусственной срочности или страха упустить возможность, что может давить на человека и заставить его принимать поспешные и необдуманные решения.

«С развитием цифровых технологий и интернет-маркетинга мошенники стали более изощренными в своих методах привлечения жертв через социальные сети, фишинговые письма и другие средства. Люди могут быть менее бдительными в виртуальном мире и легче поддаваться обману. Конечно, этими вопросами должны заниматься соответствующие органы, но понимание этих факторов и повышение финансовой грамотности, эмоциональной устойчивости и критического мышления могут помочь избежать стать жертвой мошенников с психологической точки зрения», — заключил специалист.