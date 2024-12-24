Психолог назвала причину, почему некоторые люди не хотят выходить из роли жертвы

Чаще всего феномен жертвы формируется у людей в качестве защитного психического механизма, который реагирует на стресс или психотравмирующие ситуации. В разговоре с РИАМО клинический психолог клиники Маршака Тина Кешелава объяснила, что человек не всегда может выйти из роли жертвы, потому что у этого состояния есть скрытые выгоды.

Пребывая в роли жертвы, человек считает себя беспомощным, слабым, неспособным нести ответственность за свой выбор и за свою жизнь, а окружающий мир или другие люди жертве кажутся враждебными и жестокими. Подверженный феномену жертвы человек чувствует грусть, тревогу, жалость к себе и подавленность. От других людей он ждет сочувствия.

«Нередки случаи, когда жертва „стремится“ и находит в качестве ориентира абьюзера, в котором она видит силу, власть, заботу. „Стокгольмский синдром“ характерен для жертвы и описывает деструктивную связь — взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором», — рассказала Кешелава.

У феномена жертвы есть скрытые выгоды, поэтому человеку сложно отказаться от этой роли. Одной из главных причин является перекладывание ответственности на других. «Жертвы» не могут и не хотят сами за что-либо отвечать, поэтому во всем, что с ними происходит, винят или других людей, или обстоятельства, или несправедливость мира в целом. Подобная «наученная беспомощность» обеспечивает жертве в будущем определенную защиту от требований и ожиданий со стороны окружающих, что позволяет жертве легко уклониться от ответственности за свои решения и действия.

Второй скрытой выгодой «жертвы» является внимание, сочувствие и поддержка окружающих. Этот факт позволяет человеку, подверженному феномену, оправдать свою несостоятельность и отказаться от саморефлексии и возможности что-либо изменить.

Как выйти из роли жертвы?

Освободиться от роли жертвы все-таки можно. Главное, что нужно сделать, это сформировать новую идентичность, осознанность благодаря анализу собственных чувств, мыслей, действий — взять на себя ответственность вместо саможалости и обвинений другого, воспринимать себя как активного субъекта своей жизни.

Из роли жертвы можно выйти, если осознать скрытые выгоды этого состояния. Начать брать на себя ответственность за собственную жизнь, желания, действия и выборы и включать «взрослую» часть личности внутри себя. Сложным этапом на пути выхода из состояния жертвы станет отказ от привычки жаловаться на себя и жизнь, принятие риска, заявление о своих желаниях и потребностях вместо заискиваний и манипуляций. Придется научиться говорить «нет», даже если это неприятно для окружающих, что позволит преодолеть страх осуждения и отвержения, так как невозможно угодить всем и на самом деле делать этого не нужно.