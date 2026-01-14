Психолог назвала 5 причин, зачем людям нужен старый Новый год

Старый Новый год выполняет важную психологическую функцию: он помогает людям мягко завершить праздничный период, снизить уровень стресса и эмоционально «перезапустить» начало года, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Первая причина — возможность продлить ощущение чуда

«Если начало января — это праздничная суета, то старый Новый год — время для тишины и осмысления. Это шанс вернуться к волшебству без спешки: собраться с близкими в уютной обстановке, помечтать о планах на будущее и загадать самые важные желания уже в наступившем году», — сказала Игонина.

Вторая причина — эмоциональная разгрузка после стресса

Для многих подготовка к Новому году превращается в марафон: подарки, организация праздников, поздравления, забота о детях и старших родственниках.

«Празднование старого Нового года в такой спешке и тщательной подготовке не нуждается. Появляется возможность сбросить накопившееся напряжение, сесть за праздничный стол в расслабленном состоянии и восстановить эмоциональный баланс», — пояснила психолог.

Третья причина — сохранение традиций и ощущения стабильности

Для кого-то этот праздник связан с воспоминаниями о старших родственниках, для кого-то — просто с детством. Психологически это очень важно: традиции создают ощущение определенности, связи с детством, семьей, прошлым.

«Когда мир меняется слишком быстро, такие ритуалы возвращают чувство стабильности и защищенности, подчеркивают важность рода. Близкие, собравшись вместе, лепят вареники с сюрпризами, рассматривают старые фотоальбомы, вспоминают предков и рассказывают о них самым младшим в семье», — рассказала специалист.

Четвертая причина — укрепление связей между людьми

В этом году многие заметили, что после боя курантов вместо шквала звонков и сообщений наступила тишина. Укрепление связей между людьми в старый Новый год играет большую роль.

Пятая причина — возможность начать год заново

Если первый Новый год прошел не так, как хотелось, 14 января становится символической точкой перезапуска. Психологи объяснили такое поведение коллективной усталостью: декабрь прошлого года стал пиком эмоционального выгорания и большинство из нас входило в Новый год не с надеждами на лучшее, а с истощением и единственным желанием не «начинать все сначала» — просто выдохнуть.

«Спустя период отдыха попробуйте подумать о тех, кто вам важен, несмотря на разные трудности, обстоятельства, условия и искренне поздравьте их с Новым годом», — посоветовала психолог.

