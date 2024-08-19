Выгорание у человека — это незавершенные циклы стресс-реакции, то есть стресс, как и любой процесс, имеет цикл. Если его не заканчивать, они накапливаются и приводят к состоянию апатии и нежеланию что-либо делать, сообщила РИАМО психолог, коуч ICTA Анастасия Кутузова.

Она пояснила, что в современном мире стресс приобрел совсем другой вид, чем сотни лет назад, где угроза и опасность были очевидными. Поэтому сейчас важно завершать эти процессы самостоятельно.

«Стресс преследует нас в течение дня и вызван различными факторами», — уточнила специалист.

По словам Кутузовой, есть перечень действий, которые можно выполнять каждый день, завершая цикл стресса.

Она уточнила, что это физнагрузка (подойдут и занятия по 20 минут или часовая прогулка в парке), объятия и поцелуи (они дают чувство безопасности для психики, для этого нужно 20 секунд объятий и 7 секунд поцелуй), смена деятельности (со статики в активность или наоборот).