Далеко не всегда успешные люди и трудоголики — достигаторы, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Если человеку нравится именно работа, у него способности к тому или иному виду деятельности, занятию, и он ими страстно увлечен, то успех и признание, конечно же, не заставят его ждать. К слову, он также может жертвовать своим сном, отдыхом и регулярными приемами пищи — только цель у него иная», — сказала Игонина.

Она добавила, что такой человек и в признании своей значимости будет заинтересован гораздо меньше, чем в смысле своей работы.

«Перфекционизм, часто имеющийся у достигаторов, — неплохая черта. И все же, когда привычка делать все хорошо и вовремя становится идеей фикс, к другим людям начинают предъявляться повышенные требования, а в адрес самого себя все чаще звучат упреки и жесткая критика — качество жизни начинает меняться в худшую сторону», — рассказала психолог.

Игонина отметила, что в первую очередь могут возникнуть проблемы с эмоциональным состоянием — постоянные переживания за результаты и опасения неудач, тревожность и нервозность, неудовлетворенность собой и ощущение бессмысленности происходящего.

«Все перечисленное с течением времени начинает находить отражение и в физическом здоровье — бессонница, головные боли, тяжесть дел и ответственности в буквальном смысле давят на плечи и вызывают напряжение в шее и спине. И это очень весомое напоминание о том, что пора остановиться и задуматься», — подчеркнула специалист.

Если подобные симптомы, как и испорченные отношения с близкими, игнорируются, то в дальнейшем это приводит достигаторов к апатии и депрессии, а сверхактивность сменяется полным безразличием, заключила психолог.