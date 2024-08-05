Психолог Харитонова рассказала, как справиться с зависимостью от шопинга

Агрессивный маркетинг

«Смартфоны буквально встроены в руки современных людей. И торговые компании отслеживают то, чем интересуются потребители, а вскоре делают предложения, от которых многие не могут отказаться», — отметила психолог.

По ее словам, задача любого производителя — сподвигнуть потребителя на покупки. Часто это делается с помощью агрессивного маркетинга, затрагивающего эмоции. Так, при покупке пальто онлайн-площадка предлагает сопутствующие товары: шапку, сумку и другие аксессуары.

Она пояснила, что так запускается система «Стимул. Организм. Реакция». Стимул — то, зачем человек делает покупку. Пункт «Организм» отвечает за эмоциональный отклик, ну, а следом идет реакция — очередной клик для совершения покупки.

«В результате продавцы и производители увеличивают продажи и размеры чеков, а потребитель получает эмоциональное удовлетворение», — уточнила специалист.

Причины импульсивных покупок

Как рассказала Харитонова, за счет импульсивных покупок человек закрывает множество потребностей, например, неуверенность в себе («В новой вещи я буду привлекательнее»), или избегает чувства вины за предыдущие бесполезные покупки («Эта юбка не подошла, но не страшно, в следующий раз я куплю другую»), борется со стрессом.

«Так и формируется зависимость от интернет-шопинга. При этом отличить нужную покупку от импульсивной просто. Если купленная вещь нужна в хозяйстве и ей постоянно пользуются, то это обдуманное приобретение. Если вещь, например, одежда не нужна и сразу отправляется в гардероб родственницы, то это импульсивный поступок», — отметила собеседница.

Как избавиться от зависимости

По словам эксперта, хотя шопоголизм — сильная зависимость, сравнимая с игроманией, справиться с ней можно. Первым делом она посоветовала шопоголикам контролировать бюджет и пользоваться наличными. Необходимо следить, куда уходят деньги и анализировать траты, а еще снимать в банкомате только ту сумму, которая требуется для покупки.

Следующим шагом, по словам психолога, должно стать сокращение числа подписок на онлайн-магазины. Следует оставить пару основных, где можно делать покупки, и только после тщательного обдумывания.

«Кстати, стратегия ожидания может дать свои плоды. Если отложить совершение покупки на неделю, то в течение этого времени желание сделать ее может значительно сократиться или вовсе пропасть, так как человек поймет, что выбранная вещь ему не нужна», — заверила Харитонова.

Еще она рекомендовала призвать на помощь близких, которые помогут контролировать покупки. Для этого нужно оплачивать приобретения под надзором знакомого или родственника, который не позволит приобрести дополнительно несколько ненужных вещей.

«Если же перечисленные методы не сработают, следует обратиться за профессиональной помощью», — заключила эксперт.