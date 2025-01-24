Психолог Хакимов посоветовал студентам не зацикливаться на итогах сессии

Студентам не стоит зацикливаться только на итогах сессий и оценках, значительно важнее само погружение в предмет и его понимание, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Академическая успеваемость и оценки — непременный атрибут студенчества. Однако важно помнить про баланс. Не стоит зацикливаться только на итогах сессий и оценках, значительно важнее само погружение в предмет и его понимание. Плохая тактика — сравнение себя с другими: способности у всех разные, и каждый усваивает информацию в своем темпе», — сказал Хакимов.

Он добавил, что как бы нам ни нравилось грызть гранит науки, но и снимать стресс, восстанавливать силы и энергию тоже нужно. И отдых должен быть грамотным.

«Прежде всего важно ежедневно соблюдать режим сна и бодрствования. Нельзя забывать о собственном здоровье: физические нагрузки будут держать в тонусе, а обращение к врачу, если есть жалобы, поможет справиться с проблемой на ранней стадии. Лучше избегать вредных привычек как способа снятия напряжения — на самом деле, легче от них не становится, а вот вред они приносят вполне ощутимый», — предупредил психолог.

Хакимов подчеркнул, что важно также не упускать из виду творческую составляющую: рисование, музыка, литература, кулинария — вариантов для хобби множество, главное найти что-то свое.

«Но помните, что настоящий отдых подразумевает полное ничегонеделание. Это лучше всего помогает восстановить силы. Даже если вы активный человек, который постоянно в движении, иногда полезно делать паузу и просто отдыхать», — отметил специалист.

25 января в России отмечается День студента. Праздник символизирует важность студенческой жизни и объединяет учащихся по всей стране. Дата совпадает с днем памяти святой мученицы Татьяны Крещенской, которую принято считать покровительницей студентов.