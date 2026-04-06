Психолог Федотова объяснила, почему дети заменяют общение ИИ

Психолог-расстановщик Ольга Федотова заявила, что искусственный интеллект все чаще подменяет детям и взрослым живое общение, создавая иллюзию поддержки и близости, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, популярность ИИ объясняется его доступностью и ощущением безопасности. К нейросети можно обратиться в любое время, не опасаясь критики или осуждения.

«Например, у нас не всегда есть возможность позвонить лучшему другу в час ночи и попросить совета, а нейросеть всегда к нашим услугам. Вторая причина – это безопасность. Искусственный интеллект не будет ругать, наказывать, осуждать, он ответит на любой запрос, выслушает любую жалобу и посочувствует любой боли», — отметила эксперт.

Федотова подчеркнула, что из-за гаджетов люди постепенно теряют навыки живого общения. Особенно это заметно у детей, которые проводят время в соцсетях и играх. Если лишить ребенка смартфона, он часто не знает, чем себя занять.

Психолог добавила, что родители сами подают пример, постоянно находясь в телефонах. В результате ИИ начинает восприниматься как «фигура высшего порядка», создавая иллюзию безусловной поддержки.

«Можно сказать, что нейросеть имитирует маму, которая любит нас безусловной любовью... Вы общаетесь с ИИ, теряете навыки реального общения, а когда иллюзия рассеивается, остаётесь наедине со своим одиночеством».

Частое общение с ИИ, по мнению эксперта, снижает эмпатию и эмоциональный интеллект. Она рекомендовала использовать технологии для рутинных задач, а для эмоциональной сферы выбирать живое общение и периодически устраивать цифровой детокс.

