Психолог дал совет, как реагировать на критику приготовленной вами еды

Психолог, эксперт в области семейных отношений Евгений Димитраш в интервью радио Sputnik рассказал, что неудачный домашний завтрак, обед или ужин может стать причиной ссоры в случае критики повара. Недовольство скрывать не нужно, однако критика должна быть рациональной и корректной.

«Я крайне не рекомендую копить недовольство в отношениях с партнером. Конечно же, нужно говорить об этом сразу и открыто, но безоценочно, не касаясь личности», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что партнеру следует поработать над собой, если он обижается даже на обоснованную и деликатную критику. У человека может проявиться трансформированное чувство вины, которое он не может в себе принять.

Психолог добавил, что также критика может быть неоправданной, оторванной от реальности. В таких случаях следует задать себе вопрос: что я делаю рядом с этим человеком? Всегда нужно соотносить критику с реальностью.

Ранее клинический психолог Юлия Лубенская дала советы влюбленным, как построить крепкие и здоровые отношения на всю жизнь. Многие пары распадаются из-за недоверия, которое возникает между партнерами.