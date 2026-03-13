Психолог Аныкина объяснила, как формировать питание детей

Детский психолог Аныкина: нельзя заставлять детей есть через силу

Детский психолог Александра Аныкина рассказала, какие родительские установки о еде вредят детям и как формировать здоровые пищевые привычки, сообщает kp.ru .

Александра Аныкина отметила, что заставлять ребенка есть нельзя: здоровые дети способны чувствовать голод и насыщение. Задача родителей — предложить разнообразную еду и учитывать особенности ребенка: текстуру продуктов, усталость, перевозбуждение или трудности с концентрацией.

«Заставлять есть действительно нельзя — это насилие», — рассказала психолог.

По ее словам, требование доедать порцию учит игнорировать сигналы сытости и может привести к перееданию. Ориентир — порция размером примерно с два детских кулачка.

Эксперт также назвала вредной привычку кормить под мультики. Ребенок не чувствует вкус и не учится есть осознанно. Важно создать спокойную атмосферу за столом и есть вместе.

Делить еду на «хорошую» и «плохую» специалист не советует. Запреты и поощрение фастфудом формируют нездоровое отношение к пище. Главное — пример взрослых и разнообразный рацион с белками, жирами, углеводами и клетчаткой. Суп необязателен, а легкий перекус перед сном допустим, если ребенок голоден.

«Заставлять есть через не хочу — верный способ воспитать отвращение», — пояснила Аныкина.

Приучать к полезным продуктам она рекомендует личным примером и через игры и мультфильмы, где герои выбирают здоровую еду.

