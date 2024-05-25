Психолог Алексеева рассказала, почему женщина задумывается об измене

Клинический психолог Маргарита Алексеева развеяла мифы и рассказала, почему женщина задумывается об измене и как на это влияет мужчина, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Женщинам, так же как и мужчинам, а возможно, даже больше, нужен секс. Прошли те времена, когда был жив и распространен стереотип о том, что секс был придуман для мужского удовольствия. Именно поэтому самая банальная причина физической измены — удовлетворение потребностей», — считает специалист.

Она подчеркнула, что следует перестать поддерживать миф, что большинство женщин в измену закладывают только эмоциональную составляющую. Так, женщина может пойти на измену в случае проблем в интимных отношениях с партнером.

По словам эксперта, жажда восхищения является еще одной причиной женских измен. В отношениях могут накопиться конфликты, взаимные претензии и нерешенные обиды. Мужчина не всегда готов разбирать семейные конфликты и тогда женщина может пойти на поиск восхищения на стороне.

При этом и чрезмерное восхищение женщиной может подтолкнуть ее к измене. Женщине нужна хорошая и реальная близость, а не обожествление, которое превращает секс в ритуал возвышения.

Психолог отметила, что после появления ребенка секс в семье очень быстро пропадает. Муж начинает относиться к своей жене исключительно как к матери ребенка, что является серьезным фактором материнского выгорания. Женщина пытается вернуть свою роль жены и любовницы, а муж видит ее лишь матерью ребенка. После этого женщина может пойти к другому мужчине.

Алексеева добавила, что еще изменой женщина может пытаться привлечь внимание мужа. Если накал внимания снижается, то женщина может повторять измену через какое-то время. Это такая негласная игра и больная созависимость.