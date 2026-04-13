Пшеницу и кукурузу незаконно выращивали в Чернобыльской зоне отчуждения

Частная украинская компания на протяжении долгих лет незаконно выращивала пшеницу и кукурузу на территории Чернобыльской зоны отчуждения, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

По версии украинских полицейских, 190 гектаров земли в зоне обязательного отселения в Вышгородском районе под Киевом были переданы в коммунальную собственность. Затем право пользования территорией получила частная компания.

Данная земля была предоставлена фирме решением Полесского районного совета. Но его в действительности не существует.

По итогу компания воспользовалась землей, чтобы незаконно выращивать пшеницу и кукурузу в Чернобыльской зоне отчуждения, что представляет риск для жизни и здоровья людей. Она собирала урожай там с 2020 года.

