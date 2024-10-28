«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству.

«Остается еще ноябрь, время, когда можно вести работы, но вместе с тем очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано», — подчеркнул Воробьев.