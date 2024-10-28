Псещаемость благоустроенных мест в Подмосковье растет — губернатор
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В Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее губернатор заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству.
«Остается еще ноябрь, время, когда можно вести работы, но вместе с тем очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано», — подчеркнул Воробьев.