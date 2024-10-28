Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству

Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Остается еще ноябрь, время, когда можно вести работы, но вместе с тем очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее глава региона сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.