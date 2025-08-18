Провокационную рекламу «вставь мне» в Тюмени признали незаконной

Стоматология запустила в лифтах жилых домов Тюмени яркие объявления с рекламой услуг протезирования и имплантации зубов. Ее проиллюстрировали снимком девушки, которая показывает пальцем на открытый рот без нескольких зубов, и крупной надписью «Вставь мне».

Суд постановил, что использование такого фото в сочетании с указанным текстом может давать неоднозначный смысл и преподносить образ как объект сексуального вожделения.

По решению суда данная реклама нарушает запрет на использование непристойных образов.