Провайдерские войны: в Москве из-за ссоры компаний дом остался без интернета

В столичном районе Ховрино два провайдера поссорились и перерезали провода, оставив многоэтажный дом (улица Клинская, 2А, корпус 7) без доступа к Сети, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как рассказали горожане, дом остался без интернета, так как работники провайдеров повыдирали оборудование и отрезали линии друг другу.

«В нашем доме интернет от ЕСК, их интернет вчера выключился первым, следом был оборван интернет Ростелекома. Так как у ЕСК больше (не понятно почему) власти в нашем ЖК, то вчера для ремонта оборудования Ростелекому было отказано в доступе в ЖК», — поделились местные жители.

По их словам, ЖК на 1 тыс. квартир второй день сидит без Сети из-за халатного поведения провайдеров.

При этом местная УК отклоняет заявки других провайдеров на подключение дома к Интернету. Работники управляющей компании сильно усложняют задачу фирмам, чтобы затянуть процесс (МТС/Билайн). Операторы готовы подключить дом, но для этого им нужен доступ к оборудованию, который УК не предоставляет.

