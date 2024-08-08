Протоиерей рассказал о судьбе прятавшихся от обстрелов ВСУ в храме Суджи

Протоиерей Евгений Шестопалов заявил, что жители курского города Суджи, которые прятались от украинских обстрелов в Свято-Троицком храме, смогли покинуть город, сообщает 360.ru .

По словам священнослужителя, в церкви укрывалось много горожан, среди которых были и несовершеннолетние. Шестопалов заявил, что Суджи находились под обстрелом ВСУ более 14 часов кряду.

«Всех вывезли, слава богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу», — сказал протоиерей.

В Курской области объявили режим ЧС после попытки ВСУ проникнуть в регион. Врио губернатора области Алексей Смирнов заявлял, что на границе с Украиной оперативная обстановка остается по-прежнему сложной.