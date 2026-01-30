Противопожарно-спасательная служба Подмосковья подвела итоги работы за 2025 г

В Коломне 29 января состоялось совещание, на котором подвели итоги деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области за 2025 год. В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств и сотрудники службы, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В городском округе Коломна 29 января прошло совещание, посвященное итогам работы противопожарно-спасательной службы Московской области за 2025 год. В обсуждении приняли участие руководитель главного управления гражданской защиты региона Сергей Самолевский, начальник главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов и другие представители ведомств.

Алексей Павлов поблагодарил сотрудников службы за профессионализм и вклад в обеспечение безопасности жителей. Он вручил медали и награды отличившимся сотрудникам, в том числе советнику начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадию Пестову и другим руководителям подразделений.

Сергей Самолевский отметил ключевые достижения года: строительство зданий из быстровозводимых конструкций, внедрение системы анализа выездов и цифровизацию рабочих процессов. В ближайших планах — запуск государственной информационной системы для управления силами гарнизонов и развитие учебной базы в Подольске.

В 2025 году на территории Московской области произошло 10 чрезвычайных ситуаций и около 40 тысяч происшествий. Пожарные и спасатели приняли участие в тушении 11 771 пожара, включая 150 лесных и 25 торфяных. В лесах были найдены живыми 346 из 429 заблудившихся, в том числе 31 ребенок.

Специализированные подразделения провели 83 вылета с БПЛА, обнаружили 127 очагов возгорания, обезвредили 224 взрывоопасных предмета, спасли 12 человек с помощью кинологов, подняли 72 тела утонувших и оказали экстренную медицинскую помощь 115 пострадавшим. За год было совершено более 113 тысяч выездов, спасены свыше 2 тысяч человек.

Лучшим территориальным управлением признано Ногинское, второе место заняло Шатурское, третье — Ступинское. Среди поисково-спасательных отрядов отмечен ПСО №1. В завершение совещания лучшие подразделения наградили кубками и грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.