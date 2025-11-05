Против депрессии и выгорания: эксперт рассказал о важности спорта для работы

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов заявил, что работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы сотрудники регулярно занимались спортом: такая активность позволяет избежать депрессий и выгорания.

«Сотрудники, регулярно занимающиеся спортом, демонстрируют повышенную концентрацию внимания, улучшенную память и ускоренную реакцию. Физическая активность способствует повышению уровня энергии и снижению утомляемости, что положительно сказывается на производительности труда», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, научные работы демонстрируют, что вероятность возникновения депрессивных состояний у физически активных индивидуумов на треть меньше, чем у тех, кто предпочитает сидячий образ жизни. Систематические занятия спортом повышают стрессоустойчивость персонала, снижают вероятность возникновения разногласий в коллективе и способствуют более быстрому восстановлению после интенсивной работы.

Организации, уделяющие внимание благополучию своих кадров, могут предпринять шаги для продвижения здорового образа жизни и физической активности. Среди них: проведение внутрикорпоративных спортивных турниров и праздников, компенсация затрат на посещение фитнес-центров или плавательных бассейнов, создание возможностей для занятий спортом прямо на рабочих местах, например, установка спортивного оборудования и организация утренней гимнастики, заключил эксперт.

