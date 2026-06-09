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Просмотр баскетбольного матча на Манхэттене перерос в беспорядки

Просмотр баскетбольного матча на Манхэттене в Нью-Йорке перерос в беспорядки, между фанатами и полицейскими начались стычки, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в силовиков летят бутылки. Основная категория фанатов — этом молодежь.

Полицейские в усиленной экипировке приступили к оцеплению фанатов.

Ранее в Париже возле клубного магазина ПСЖ наблюдался ажиотаж. Болельщики победителей Лиги чемпионов выстроились в гигантскую очередь, чтобы приобрести мерч.

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