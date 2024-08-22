Прошли публичные обсуждения результатов практики Московского областного УФАС

15 августа в управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие 2024 года, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Публичные обсуждения прошли в формате прямой трансляции на официальном RuTube-канале управления.

По вопросам практики применения управлением законодательства в сфере закупок выступил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Шимке Матаев.

Он привел статистические данные о проведенных в I полугодии 2024 года контрольных мероприятий, сообщил о типовых нарушениях, допускаемых заказчиками Московской области при проведении закупок, а также о необходимости соблюдения действующего законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.

С докладом на тему контроля торговой деятельности на территории Московской области выступил начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС России Дмитрий Муравьев.

Также он отметил, что управлением ведется работа по контролю за изменением цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Далее с докладом выступил начальник отдела контроля органов власти Московского областного УФАС России Исай Мурзаханов.

До участников мероприятия были доведены новые практики нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и хозяйствующих субъектов, направленные на уклонение от проведения торгов при передаче имущественного комплекса с целью дальнейшей его продажи.

Кроме того, была приведена статистика дел и предупреждений, выданных в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, и о привлечении к административной ответственности в I полугодии 2024 года.

Начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренций Московского областного УФАС Анастасия Федорова представила доклад на тему государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе и недобросовестной конкуренции.

Она озвучила наиболее распространенные нарушения законодательства о рекламе и статистику дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Также в ходе выступления были оглашены статистические данные, отражающие объем работы, проделанной Московским областным УФАС России по выявлению антиконкурентных соглашений на территории Московской области.

Начальник отдела административного производства Московского областного УФАС Андрей Щербаков рассказал о практике привлечения к административной ответственности, а также привел статистику привлечения к ответственности по отдельным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В завершении мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений.

«В I полугодии 2024 года в судах обжаловалось 151 решение Управления. 127 решений Управления признаны судом законными, 24 решения отменены. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам и постановления о привлечении к административной ответственности», — заключил он.