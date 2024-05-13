Прошедшие в Москве профтестирование школьники массово интересуются колледжами

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Вице-мэр Москвы Ракова рассказа о всплеске интереса школьников к колледжам

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что по результатам профтестирования среди девятиклассников выяснилось, что две трети из них интересуются обучением в колледжах.

Профтестирование прошли более 50 тысяч московских школьников. Программу профессиональной ориентации для учеников 9 класса запустили в ноябре 2023 года и она оказалась эффективной.

«Всего профтестирование прошли более 53 тысяч девятиклассников, свыше 65 процентов из них выбрали специальность и планируют летом поступать в колледж. Наиболее популярные сферы — креативные индустрии, информационные технологии, безопасность, гостеприимство, образование и социальная сфера, промышленность», — отметила Анастасия Ракова.

Профориентация для девятиклассников состоит из шести блоков, в рамках которых они встречаются с профессиональными наставниками, общаются с представителями образовательных учреждений и посещают площадки будущих работодателей, изучают профессии изнутри.

Подробнее узнать о востребованных профессиях в московских колледжах можно на сайте «Школа.Москва» в разделе «Атлас профессий».

Ранее девятиклассникам рассказали, как выбрать подходящую профессию. В настоящее время популярными направлениями являются разработчики, тестировщики и управленцы.