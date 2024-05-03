Школьникам рассказали, какую профессию выбрать после 9 класса

Член экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян считает, что выпускники девятых классов в 2024 году могут получить востребованную профессию в IT-сфере, сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, у выпустившихся из школ есть возможность выбрать разные проффесиональные направления. Среди них — управленцы, разработчики, тестировщики.

«При этом стоит пройти профориентацию в этой сфере, и если что-то зацепило, то уже углубляться», — посоветовал Мурадян.

Он отметил, что ближайшие несколько лет также не потеряют актуальности профессии фрезеровщика, столяра, токаря, закройщика и швеи. По мнению эксперта, подобные занятия подойдут юношам, которые любят мастерить какие-либо вещи своими руками.

Мурадян подчеркнул, что после окончания девятого класса можно также отучиться на лингвиста и изучить китайский язык. По его словам, сейчас такие специалисты требуются в различных областях.