Прощание с командиром «Союза-23» состоялось на военном кладбище в Мытищах

Церемония прощания с летчиком-космонавтом Вячеславом Зудовым состоялось на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России в Мытищах, на траурной церемонии присутствовал директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин, сообщает ТАСС .

«К сожалению, уходят ветераны космоса, унося с собой часть нашей с вами космической истории <…> Мы его помним как очень отзывчивого, душевного, доброго человека, настоящего офицера», — заявил на прощании начальник Центра подготовки космонавтов, входящего в Роскосмос, Максим Харламов.

Вячеслав Зудов скончался 12 июня в возрасте 82 лет. Он был тем, кто в 1976 году в истории отечественной космонавтики совершил посадку на воду.

Ранее летчик-испытатель, Герой РФ Елена Серова назвала покойного коллегу настоящим профессионалом, вспоминая историю с экстремальной посадкой «Союза-23». По ее словам, он также был настоящим патриотом.