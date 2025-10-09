Прощальное тепло: синоптик Колесов предупредил о похолодании в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 9 октября город оказался под влиянием атмосферного фронта. Этот день преимущественно проходит с ясной температурой и температурой воздуха до плюс 15 градусов. По словам специалиста, это прощальное тепло в 2025 году, далее ожидается похолодание, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Колесова, 10 октября осадки маловероятны, но все равно возможен кратковременный и локальный дождь в первой половине дня.

«Существенные осадки сейчас стоит ждать только в субботу, так как там не просто атмосферный фронт проходит, а циклон приближается к нам. Поэтому днем погода станет значительно хуже. И дождь, и усиление ветра до 8-13 м/с. А ветер днем поворачивает к северо-западному направлению, в дальнейшем к северу», — уточнил Колесов.

Кроме того, синоптик предупредил о снижении температуры, вызванном северными ветрами. Начиная с 12 октября дневная температура воздуха не поднимется выше плюс 10 градусов. На следующей неделе в Петербурге ожидается дневная температура в районе от 7 до 9 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве и Петербурге оказалась самой холодной с начала осени.

