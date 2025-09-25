Москвичи и петербуржцы замерзали прошедшей ночью

Минувшая ночь в Москве и Петербурге оказалась самой холодной за эту осень

Прошедшая ночь в Москве и Санкт-Петербурге оказалась наиболее холодной за эту осень. Минимальная температура воздуха в российской столице опускалась до плюс 5,8 градуса, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ближайшие три дня в Москве температура воздуха будет колебаться в промежутке от трех до восьми градусов тепла. В ночь на понедельник она снизится до 0-5 градусов. Во вторник не исключены заморозки, температура упадет до 0, отметил Леус.

Прошедшая ночь оказалась самой холодной этой осенью и в Санкт-Петербурге. Температура там опустилась до минимального значения — плюс 3,3 градуса.

В прошлый раз холоднее было только в ночь на 24 сентября. Тогда температура воздуха составляла плюс 5,1 градуса. В Петербурге до конца недели температура воздуха будет держаться на уровне от плюс 2 до плюс 7 градусов.

