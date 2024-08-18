Сначала все смеялись над теориями о войне соседних стран против России, а после атаки ВСУ на Курскую область начали паниковать, приводит слова лейтенанта медслужбы ДНР, военного хирурга Юрия Евича телеканал «Царьград» .

После авантюры украинских войск в приграничной зоне РФ многие люди начали бояться, что страну атакуют Япония, Грузия, Азербайджан, Молдавия и другие. Евич еще в 2014 году предупреждал всех о том, что подобная атака на Россию возможна.

Медик напомнил о своем пророчестве — Россию ждут «тяжелые испытания и большая война». Согласно его предсказанию, на страну могут напасть десятки государств, и по сравнению с этим «померкнет даже Великая Отечественная».

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок призвала не допустить появления ВС РФ у границ Польши и ФРГ. Для этого Западу нужно продолжать поддерживать Киев.