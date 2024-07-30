Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ ФРГ и Польши

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ ФРГ и Польши, сообщает Lenta.ru .

«Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — заявила глава немецкой дипломатии в интервью изданию Die Zeit.

Она добавила, что в Европе могут появиться риски для безопасности, если Запад прекратит поддержу Киева в российско-украинском конфликте.

Ранее издание InfoBRICS сообщало, что Европа во главе с Германией готовится начать войну с Россией, на это указывает план Берлина по размещению около 1 млн солдат у российской границы. Так, Запад якобы пытается противостоять «российской угрозе».