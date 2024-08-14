Пророчества «живого Нострадамуса» из Бразилии продолжают сбываться

«Живой Нострадамус», как именует себя 36-летний бразилец Атос Саломе, заявил, что многие его предсказания продолжают сбываться. Ранее он предсказал «три дня тьмы» в 2024 году, предугадал масштабный сбой в работе Microsoft и смерть королевы Елизаветы II, сообщает MK.Ru .

Самопровозглашенный экстрасенс из Бразилии утверждает, что многие из его предсказаний продолжают сбываться. Он заявил, что смог предвидеть сбой на платформе Microsoft, который вызвал международный хаос и привел к серьезным проблемам в функционировании аэропортов, больниц и других важных объектов в разных странах.

Саломе также отметил, что предсказал появление пандемии COVID-19, предвидел приобретение Twitter Илоном Маском, а также смерть королевы Елизаветы II и финальный результат чемпионата Европы по футболу.

Недавно Саломе сообщил, что он смог предсказать кибератаку на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Однако его предсказание оказалось довольно неопределенным. Он просто отметил, что «события такого масштаба, как Олимпиада, были бы идеальными целями для атак, способными вызвать нарушения существующего порядка».

Он также объяснил, что хотел сказать своим предсказанием о «трех днях тьмы» в 2024 году: по его мнению, это связано с испытаниями, связанными с технологией ЭМИ, а также с ростом напряженности между Израилем и Ираном, что может впоследствии привести к серьезному конфликту.

Саломе отметил роль искусственного интеллекта в ведении войн, акцентируя внимание на его способности кардинально изменить стратегии и тактики боевых действий. «Живой Нострадамус» ожидает, что в 2024 году возникнет ситуация, когда Израиль и Иран смогут применять ИИ как в оборонительных, так и в наступательных операциях.