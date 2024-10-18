Пропуск людей через границу Абхазии с Грузией приостановят с 23 по 30 октября

Абхазия временно приостановит пропуск людей через границу с Грузией с 23 по 30 октября, сообщает ТАСС .

Решение было принято на заседании Совета безопасности Абхазии, которое провел президент республики Аслан Бжания. Временно приостановить пропуск граждан на абхазо-грузинской границе предложила Служба госбезопасности.

Это связано с возможными провокациями радикальных сил в период проведения парламентских выборов в Грузии. Члены Совета безопасности одобрили инициативу. Пропуск людей на КПП «Ингур» приостановят с 23 по 30 октября.

Однако ограничения предполагают некоторые исключения. Например, будут пропускать возвращающихся в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство. Кроме того, ограничения не коснутся лиц, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергосистемы по линии РУП «Черноморэнерго».

Вместе с этим силовые структуры Абхазии усилят работу на период проведения парламентских выборов в Грузии, который пройдут 26 октября.

Ранее стало известно, что грузинские власти хорошо отнеслись к словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва поможет Тбилиси сблизиться с Южной Осетией и Абхазией.