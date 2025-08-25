Пропавших на Итурупе туристов ищут более 30 спасателей

Первый заместитель начальника управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев рассказал, что в поисках пропавших на Итурупе в районе вулкана Баранского туристов участвуют более 30 спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что ситуация осложняется тем, что на острове в настоящее время наблюдается густой туман, а также периодически идет дождь.

На острове Итуруп незарегистрированная туристическая группа из девяти женщин и мужчины-гида совершала восхождение на вулкан Баранского, однако в назначенное время участники не вернулись в лагерь.

Ранее сообщалось, что утром 24 августа спасатели начали искать группу туристов из 10 человек. Путешественники перестали выходить на связь рядом с вулканом Баранского. Изначально их искали шесть человек.