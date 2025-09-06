Пропавшего неделю назад фейкового альпиниста нашли живым в горах Сочи

Фейковый альпинист Сергей Мельников, который отбился от своей группы и провел 7 дней на вершине без еды и воды, найден живым недалеко от села Аибга в Краснодарском крае. По словам мужчины, он чувствует себя удовлетворительно, медпомощь ему не потребовалась, сообщает Mash .

29 августа 58-летний Мельников отправился по Черничной тропе. На следующий день он сообщил, что группа провела ночь в горах без спальных мешков. Еще через день клиенты фейкового альпиниста добрались до Красной Поляны без него, объяснив, что гид почувствовал усталость и не смог спуститься.

Ночью Сергей сбился с пути и потерялся. Спасатели начали искать его в Гребне Подкова, где много обрывов и скал. В течение нескольких дней специалисты обследовали массив между реками 1-й и 2-й Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова, высота которых превышает 1700 метров.

Всего в поисках участвовали 21 человек и четыре единицы техники. В субботу Сергей самостоятельно добрался до населенного пункта Аибга.

Ранее стало известно, что пропавший в горах Сочи гид Сергей Мельников оказался не опытным альпинистом, а обычным монтажником. Мужчина искал клиентов в интернете и за небольшую сумму водил их в горы, при этом прогуливая основную работу.