Пропавшая в Турции москвичка с сыном вернулись в Россию

Пропавшая в Турции жительница Москвы с 10-летним сыном вернулись в РФ, сообщает SHOT .

По словам ее близких, она находится в нормальном состоянии, однако подробности своего исчезновения не хочет рассказывать.

Женщина сказала родным, что поедет на корпоратив и после этого пропала. Ее с сыном видели в аэропорту, откуда они улетели в Стамбул. 3 декабря их нашли на границе с Сирией. Возможно, женщину могли завербовать кураторы из ИГ*

Почти два месяца родные и добровольцы вели поиски 32-летней жительницы Москвы Дарьи Лучкиной и ее 10-летнего сына Максима, исчезнувших 17 октября.

* Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена.

