«Не поняла»: мать пропавшей в Турции россиянки удивлена местом нахождения дочери

Почти два месяца родные и добровольцы вели поиски 32-летней жительницы Москвы Дарьи Лучкиной и ее 10-летнего сына Максима, исчезнувших 17 октября. Семья пропала в Турции, но нашли ее на границе с Сирией. Мать Дарьи Ольга не понимает, как ее дочь и внук там оказались, сообщает kp.ru .

17 октября женщина сообщила своим родителям о намерении посетить корпоративное мероприятие с ребенком, но в действительности собрала личные вещи и вылетела в Турцию. И в конечном итоге семью обнаружили в пограничной зоне с Сирией. Мать пропавшей женщины не может понять, каким образом ее дочь и внук оказались в этом месте.

«Я пока не говорила с дочерью, такой возможности просто не было. Подробностей их исчезновения я до сих пор не знаю. Сама не понимаю, как они вообще могли там оказаться, что произошло. Но главное — они живы и здоровы! Это единственное, что сейчас имеет значение», — рассказала Ольга.

В настоящее время предполагается, что россиянку могли завербовать кураторы из ИГ*. Сейчас россиянка с мальчиком находятся под присмотром местной полиции, их перевозят в Стамбул. Семью ожидает депортация в РФ.

* Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена.

