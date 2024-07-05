Прокурор запросил приговорить Беркович* и Петрийчук** к 6 годам заключения
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Прокурор Екатерина Денисова попросила суд признать виновными режиссера Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук** за публичное оправдание терроризма, сообщает Telegram-канал «Адвокаты PRО людей».
Государственный обвинитель также попросила назначить наказание Беркович* и Петрийчук** в виде лишения свободы на срок 6 лет. Отбывать его они должны будут в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу.
Приговор предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года.
До вступления приговора в силу женщины остаются под стражей. Время их содержания будет зачтено в срок отбывания наказания из расчета 1 день за 1 день.
8 июля в 10.00 ожидается продолжение прений.
Беркович* и Петрийчук** задержали в мае 2023 года по уголовному делу в оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». Обе женщины не признают свою вину.
* ** — включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.