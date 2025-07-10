Прокурор Подмосковья Забатурин встретился с представителями бизнес-сообщества

Прокурор Московской области Сергей Забатурин совместно с исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальей Чудаковой провели встречу с предпринимателями в формате круглого стола в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В мероприятии также приняли участие Подольский городской прокурор Иван Денисов, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, представители органов государственной власти и предпринимательского сообщества.

Сергей Забатурин отметил, что подобные встречи позволяют не только выявлять имеющиеся проблемы среди представителей бизнеса, но обсуждать их напрямую с надзорными органами. Это помогает формировать практические рекомендации для органов власти и дает предпринимателям уверенность, что их мнение будет учтено при принятии решений. Запросы бизнеса становятся более содержательными и конструктивными, реагировать на них необходимо точечно и своевременно.

В ходе встречи предпринимателям даны подробные разъяснения о порядке проведения проверок контролирующими органами, мерах поддержки бизнеса, новых требованиях к размещению грузовых контейнеров.

Также даны исчерпывающие ответы на поступившие от участников мероприятия вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.